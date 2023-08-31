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Лукашенко назвал глупыми требования Польши и Балтии о выводе войск ЧВК «Вагнер» из Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает требования Польши и стран Балтии о выводе ЧВК «Вагнера» из Беларуси необоснованными и глупыми. Об этом пишет ТАСС.

«Они (Польша и страны Балтии — прим. ТАСС) уже требуют немедленного вывода их (бойцов ЧВК „Вагнер“ — прим.ред.) из Беларуси. При этом сами увеличивают военные бюджеты, стягивают к нашим границам крупные воинские формирования. Ответ простой: ни в Польше, ни в Литве, ни в других странах Балтии не должно быть ни одного иностранного военнослужащего. Тогда можно и нам предъявлять претензии по поводу присутствия здесь военнослужащих из других стран. А пока это необоснованные и глупые требования, даже не просьбы и предложения, а требования», — говорит Лукашенко.

Глава Беларуси отметил, что руководство Польши и стран Балтии специально «нагнетают истерию» по поводу нахождения в республике вагнеровцев.

Отмечается, что 28 августа глава МВД Польши Мариуш Каминьский озвучил требования к Минску, чтобы «группа «Вагнер» немедленно покинула Беларусь.