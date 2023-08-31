1 сентября Путин проведет «Разговор о важном»

Президент России Владимир Путин проведет открытый урок «Разговор о важном». Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Отмечается, что Путин выступит в рамках проектов платформы «Россия — страна возможностей» в пятницу, 1 сентября. В уроке поучаствуют 30 школьников, имеющих выдающиеся достижения в учебе, а также победители международных олимпиад и конкурсов.

В Кремле добавили, что в этот день Путин вместе с президентом Киргизии Садыром Жапаровым в режиме видеоконференции даст старт началу строительства в Бишкеке, Баткене и Караколе трех общеобразовательных школ с обучением на русском языке.

Также в формате ВКС Путин поучаствует в открытии новых общеобразовательных учреждений в пяти регионах России.