Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 31
25°
Птн, 01
26°
Сбт, 02
25°
ЦБ USD 96.33 0.4 01/09
ЦБ EUR 104.94 0.49 01/09
Нал. USD 94.4 / 97.3 31/08 18:07
Нал. EUR 102 / 104.46 31/08 18:07
Новости
Итоги года New
Публикации
Сильная команда «Единой России» на выборах в Рязанскую гордуму
2 часа назад
160
Скромное обаяние мандата. Почему рязанцы рвутся в депутаты гордумы
Меньше, чем через две недели состоятся выборы депутатов...
5 часов назад
402
Семья из Рязанской области четыре года пытается доказать свою невиновн...
Четыре года назад, 22 июня 2019 года, на трассе в Пронс...
Вчера 11:35
4 099
Погосты по ГОСТам. Почему в Рязани срочно нужно построить два новых кл...
В ближайший год на территории областного центра появятс...
23 августа 17:16
19 001
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
1 сентября Путин проведет «Разговор о важном»

Президент России Владимир Путин проведет открытый урок «Разговор о важном». Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Отмечается, что Путин выступит в рамках проектов платформы «Россия — страна возможностей» в пятницу, 1 сентября. В уроке поучаствуют 30 школьников, имеющих выдающиеся достижения в учебе, а также победители международных олимпиад и конкурсов.

В Кремле добавили, что в этот день Путин вместе с президентом Киргизии Садыром Жапаровым в режиме видеоконференции даст старт началу строительства в Бишкеке, Баткене и Караколе трех общеобразовательных школ с обучением на русском языке.

Также в формате ВКС Путин поучаствует в открытии новых общеобразовательных учреждений в пяти регионах России.