Рязанские студенты-медики пройдут практику на виртуальном заводе

В Рязанском медицинском университете имени академика Павлова прошла передача симуляционного учебного комплекса «Виртуальный фармацевтический завод для вузов».

Это генератор виртуальной реальности, пользователи которого, надев VR-шлемы, оказываются внутри современного завода, выпускающего медицинские препараты. Студенты смогут выбирать сырье и технологии, запускать то или иное оборудование, как на настоящем производстве. Программа готова прочитать лекцию об идущих процессах, оценить правильность действий пользователя.

Соглашение о подарке преподавателям и студентам подписали руководство вуза, Европейская академия надлежащих практик (ЕАНП) и предприятие «Скопинфарм».

"Это самый большой подарок фармацевтическому факультету за все годы существования вуза. Это неоценимый помощник для студентов при прохождении практики. Наши ключевые партнеры, я думаю, будут удовлетворены нашими выпускниками", — признался ректор РязГМУ Роман Калинин.

На виртуальном заводе студенты могут попасть даже в особо чистые зоны предприятия, куда на обычном заводе получить разрешение на вход довольно трудно.

«В комплексе шесть модулей, адаптируемых под разные вузы и программы. Это повысит качество подготовки специалистов, а значит и технологический суверенитет России. В развитых странах 30% вузов применяет такие практики. В Рязани медицинский университет стал первым», — рассказала заместитель руководителя ЕАНП Анна Гусева.

«Это весомый прорыв. В нашем регионе бурно развивается медицинский кластер, я восхищаюсь темпами продвижения вперед. Дорогие студенты, вы нам очень нужны, мы вас ждем», — согласился министр здравоохранения Рязанской области Александр Пшенников.