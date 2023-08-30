Председатель Рязанской облдумы Аркадий Фомин посетил социальные объекты в Шиловском районе

Председатель Рязанской облдумы Аркадий Фомин посетил социальные объекты в Масолово Шиловского района. В поселке строят детский сад и недавно закончили подготовку к новому учебному году в Мосоловской средней общеобразовательной школе имени Фомина.

Сейчас мосоловский детский сад расположен в отдельно стоящем здании 1905 года постройки. В поселении живут 127 детей до семи лет.

Заведующая детским садом Галина Артюхова отметила, что учреждению не хватает отдельных спален, физкультурного зала, просторных игровых помещений, где дети могут реализовать свои творческий возможности.

Однако уже в следующем году дети пойдут в новый сад. Его строят при софинансировании компании «Транснефть — Верхняя Волга». Половину стоимости выделил областной бюджет.

«Детскому саду быть! Другого быть не может. Все что мы говорим, мы делаем. Потому что с такими партнерами можно любые дела решать и любые задачи ставить», — рассказал Аркадий Фомин.

Он поблагодарил губернатора Павла Малкова за поддержку. По мнению председателя облдумы, Малков увидел, что Мосолово — перспективное развивающееся село, которому надо помочь.

Как рассказал подрядчик, строящий детсад, в установленные сроки они укладываются. Фомин подчеркнул, что уже в следующем году дети пойдут в новый сад.

«Строительство головной нефтепродуктоперекачивающей станции „Шилово-3“ позволило создать новые рабочие места и привлечь молодых специалистов, имеющих детей. Современный, просторный детский сад в Мосолове ждут многие семьи, именно поэтому проект строительства получил поддержку. Помощь учреждениям образования — один из приоритетов благотворительной политики АО „Транснефть-Верхняя Волга“ и компании „Транснефть“», — отметил начальник Рязанского районного нефтепроводного управления Андрей Кулишин.

По его словам, компания считает своими инвестициями — участие в социальных проектах, как строительство детсада и помощь школе.

Также Аркадий Фомин посетил Мосоловскую среднюю общеобразовательную школу имени Фомина. В этом году в учреждении привели в порядок крышу.

«Мы видим, в каком хорошем состоянии эта школа находится. Ребята с радостью идут сюда. Не только представители местных органов власти, но и сами дети и родители понимают как было непросто отвлечь финансовые средства для реализации этих (двух — детского сада и школы — ред.) масштабных проектов», — заметил председатель облдумы.

Он пожелал детям и родителям успешного нового учебного года.