Жителю Старожиловского района дали семь лет колонии за 50 ножевых ударов односельчанину

49-летнего мужчину приговорили к семи годам колонии строгого режима за покушение на убийство (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК РФ).

Ранее сообщалось о конфликте между мужчинами в Кораблинском районе. Один другому нанес более 50 ножевых ударов в голову, шею и туловище. После того, как потерпевший потерял сознание, подсудимый счел его мертвым и ушел.

Мужчину без сознания обнаружили соседи и вызвали скорую. Благодаря своевременной медицинской помощи жизнь потерпевшему удалось спасти.