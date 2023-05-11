В Рязанской области мужчина нанес приятелю более 50 ножевых ранений

В Кораблинском районе 49-летнего безработного жителя поселка Старожилово обвиняют в покушении на убийство (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК РФ).

7 февраля 2023 года между мужчиной в состоянии алкогольного опьянения и его приятелем произошел конфликт. Обвиняемый нанес более 50 ножевых ударов в область головы, шеи и туловища своему другу.

После того, как потерпевший потерял сознание от полученных травм, мужчина счел его мертвым и скрылся с места. Соседи вызвали полицию и скорую помощь.

Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд. В ближайшее время начнется его рассмотрение.

Ранее сообщалось, что в Старожилове арестовали мужчину, зарезавшего знакомого.