Секретарь СНБО Украины подтвердил, что СБУ принимала участие в двух атаках на Крымский мост

Секретарь СНБО Украины подтвердил, что СБУ принимала участие в двух атаках на Крымский мост. Об этом Данилов заявил в интервью украинскому телеканалу.

«Наши военные ставят под сомнение неприкосновенность многих объектов, которые в России считались защищенными на 100%. Это и Крымский мост, о котором говорили непосредственно представители службы безопасности, принимавшие участие в первом и втором случаях», — сказал Данилов.

Он также отметил, что при атаках на Россию, ВСУ не могут использовать западное оружие, но эти ограничения не распространяются на украинское оружие.

Фото: медиабанк РИА Новости.