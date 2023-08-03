Секретарь СНБО Украины подтвердил, что СБУ принимала участие в двух атаках на Крымский мост
Секретарь СНБО Украины подтвердил, что СБУ принимала участие в двух атаках на Крымский мост. Об этом Данилов заявил в интервью украинскому телеканалу.
«Наши военные ставят под сомнение неприкосновенность многих объектов, которые в России считались защищенными на 100%. Это и Крымский мост, о котором говорили непосредственно представители службы безопасности, принимавшие участие в первом и втором случаях», — сказал Данилов.
Он также отметил, что при атаках на Россию, ВСУ не могут использовать западное оружие, но эти ограничения не распространяются на украинское оружие.
Фото: медиабанк РИА Новости.