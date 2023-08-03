Новый фигурант дела по делу Грекова и Петиной обжаловал свой арест

Новый фигурант дела по делу Грекова и Петиной обжаловал свой арест. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе рязанского областного суда.

Новый фигурант дела о коррупции в рязанском минздраве предпринимателя Артем Негов обжаловал свой арест. Судебное заседание назначено на 4 августа.

Ранее Негова поместили в СИЗО до 22 сентября. Мужчину обвиняют в передаче денежных средств в размере 340 тысяч рублей через бизнесмена Александра Канунникова сотруднице минздрава Светлане Бирюковой — другим фигурантам этого же дела.