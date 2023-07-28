В Рязани задержали нового фигуранта дела о коррупции в региональном минздраве — предпринимателя в сфере торговли фармацевтической продукцией

В Рязани задержали нового фигуранта дела о коррупции в региональном минздраве. Об этом сообщает РИА «МедиаРязань».

Нового фигуранта дела о коррупции в рязанском минздраве предпринимателя Артема Негова задержали 28 июля. Ему предъявлено обвинение по статье 200.5 УК РФ («Подкуп лиц, осуществляющих деятельность в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд»).

28 июля Советский районный суд города Рязани поместил Негова в СИЗО до 22 сентября.

Издание сообщает, что мужчину обвиняют в передаче денежных средств в размере 340 тысяч рублей через бизнесмена Александра Канунникова сотруднице минздрава Светлане Бирюковой — другим фигурантам этого же дела.

Напомним, по тому же делу задержали Ирину Петину и Игоря Грекова.