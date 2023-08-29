Очевидцы: рабочие закопали мусор в отремонтированные участки теплосетей на улице Дзержинского
Рабочие закопали мусор в отремонтированные участки теплосетей в районе дома № 61 по улице Дзержинского. Об этом рассказали рязанцы в комментариях в Telegram-канале Павла Малкова.
Судя по фото, рабочие закапывают дорогу вперемешку со строительным мусором, пластиковыми бутылками и пакетами.
Напомним, в Рязани перекрыли проезд по улице Горького из-за ремонта теплосетей. Помимо этого, на улице Свободы 14 августа ограничили движение транспорта.