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В Рязани перекрыли полосу дороги на улице Свободы

В Рязани 14 августа ограничили движения транспорта на улице Свободы. Об этом сообщается на сайте мэрии.

Дорогу перекрыли в районе Рязанского государственного университета по одной полосе в сторону площади Свободы. Связано это с ремонтом теплосетей.

Полоса будет перекрыта до окончания ремонтных работ.

В связи с ограничением движения, автобусы будут ездить по измененной схеме: троллейбусы маршрутов № 3, № 10 при движении от площади Ленина на участке пути между остановочными пунктами «Библиотека имени Горького» и «Мясокомбинат» будут следовать (в прямом направлении) по улицам Ленина, Есенина, далее по своим маршрутам, при движении в обратном направлении схема движения не меняется.