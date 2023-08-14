В Рязани перекрыли полосу дороги на улице Свободы

В Рязани 14 августа ограничили движения транспорта на улице Свободы. Об этом сообщается на сайте мэрии.

Дорогу перекрыли в районе Рязанского государственного университета по одной полосе в сторону площади Свободы. Связано это с ремонтом теплосетей.

Полоса будет перекрыта до окончания ремонтных работ.

В связи с ограничением движения, автобусы будут ездить по измененной схеме: троллейбусы маршрутов № 3, № 10 при движении от площади Ленина на участке пути между остановочными пунктами «Библиотека имени Горького» и «Мясокомбинат» будут следовать (в прямом направлении) по улицам Ленина, Есенина, далее по своим маршрутам, при движении в обратном направлении схема движения не меняется.