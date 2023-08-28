В Госдуме заявили, что «Группа Вагнера» прекратит существование
«Группа Вагнера» прекратит существование. Об этом сообщил депутат Госдумы, генерал-лейтенант Виктор Соболев, пишет Telegram-канал «Плохие новости».
Он отметил, что бойцы смогут подписать контракты с Минобороны или уйти на «гражданку».
«Это незаконное вооруженное формирование. Не должно быть в государстве каких-то вооруженных людей, которые государству не подчинены. В итоге это привело к мятежу. Мы были на грани гражданской войны», — об этом заявил чиновник.
По его словам, контракт с Минобороны смогут подписать те участники ЧВК, которые не участвовали в мятеже.