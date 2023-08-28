В Госдуме предложили ввести вознаграждение за сдачу наркотических «закладок»

По словам автора инициативы, вознаграждение за информацию о «закладках» с наркотиками нужно ввести для борьбы с их распространением.

В Госдуме предложили ввести вознаграждение за сдачу наркотических «закладок». Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на вице-спикера Владислава Даванкова.

Он отметил, что сейчас тайники, которые используются для бесконтактного сбыта наркотиков, стали массовым способом распространения запрещенных веществ.

По мнению Даванкова, у правоохранительных органов недостаточно ресурсов для борьбы с этой проблемой. Вице-спикер отметил, что надо ввести заявительный порядок взаимодействия МВД и граждан.

«Если полицейские оперативно не реагируют на заявления о наличии закладок в подъезде или об их распространении в течение нескольких часов, то гражданин должен будет заранее предупредить сотрудников правоохранительных органов о намерении принести наркотики в отделение полиции и после этого получить вознаграждение», — говорится в сообщении.

Парламентарий отметил, что суммы вознаграждения будут устанавливаться приказом МВД РФ.