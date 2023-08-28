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Производитель блинчиков в России открывает набор сотрудников в Рязани

В Рязанской области объявили поиск сотрудников на производства компании Lina. Они располагаются в Рязани и Скопине. Об этом редакции РЗН. инфо сообщили представители компании.

Компания Lina — крупнейший производитель блинчиков в России. Их продукция известна под брендами «С Пылу С Жару» и «Сытый Папа».

Lina расширяет штат на рязанском производстве в связи с чем ищет сотрудников рабочих специальностей, а также технологов, специалистов контроля качества, дегустаторов, поваров. Кроме этого, имеются и другие вакансии.

Компания предлагает:

  • стабильную зарплату без задержек;
  • официальное оформление по ТК РФ (оплачиваемый ежегодный отпуск и больничный лист);
  • работа в черте города (в десяти минутах от Площади Победы);
  • обучение и наставничество для каждого нового сотрудника;
  • профессиональный и карьерный рост;
  • гибкий график работы;
  • спецодежда и оформление медицинской книжки за счет работодателя;
  • корпоративное питание.

Отмечается, что сейчас продукция компании продается во всех регионах России, а также более чем в 40 странах мира. В день выпускается более 80 тонн продуктов.

По вопросам трудоустройства можно обращаться по номеру телефона +7 (960) 573-81-11 или Whatsapp, который привязан к этому же номеру.

Ранее редакция РЗН. инфо публиковала большой материал о том, как рязанские блинчики от «Лины» начали продаваться в 46 странах мира. Компания активно участвует в рязанских мероприятиях, а в июне 2023 года приняла участие в конкурсе «100 лучших товаров России».