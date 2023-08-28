Производитель блинчиков в России открывает набор сотрудников в Рязани

В Рязанской области объявили поиск сотрудников на производства компании Lina. Они располагаются в Рязани и Скопине. Об этом редакции РЗН. инфо сообщили представители компании.
Компания Lina — крупнейший производитель блинчиков в России. Их продукция известна под брендами «С Пылу С Жару» и «Сытый Папа».
Lina расширяет штат на рязанском производстве в связи с чем ищет сотрудников рабочих специальностей, а также технологов, специалистов контроля качества, дегустаторов, поваров. Кроме этого, имеются и другие вакансии.
Компания предлагает:
- стабильную зарплату без задержек;
- официальное оформление по ТК РФ (оплачиваемый ежегодный отпуск и больничный лист);
- работа в черте города (в десяти минутах от Площади Победы);
- обучение и наставничество для каждого нового сотрудника;
- профессиональный и карьерный рост;
- гибкий график работы;
- спецодежда и оформление медицинской книжки за счет работодателя;
- корпоративное питание.
Отмечается, что сейчас продукция компании продается во всех регионах России, а также более чем в 40 странах мира. В день выпускается более 80 тонн продуктов.
По вопросам трудоустройства можно обращаться по номеру телефона
Ранее редакция РЗН. инфо публиковала большой материал о том, как рязанские блинчики от «Лины» начали продаваться в 46 странах мира. Компания активно участвует в рязанских мероприятиях, а в июне 2023 года приняла участие в конкурсе «100 лучших товаров России».