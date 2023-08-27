Зеленский заявил об ожидании от Запада военной помощи в сентябре

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в сентябре ждет новых пакетов военной помощи для Киева от стран Запада.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в сентябре ждет новых пакетов военной помощи для Киева от стран Запада. Об этом он написал в своем Telegram-канале в воскресенье, 27 августа.

«Мы уже начали готовить продуктивный сентябрь для Украины. Прежде всего наша защита. Новые пакеты защиты для украинских воинов. Артиллерия, бронетехника, противовоздушная оборона и ракеты, а также средства разминирования», — сообщил Зеленский.

По его словам, в планах на сентябрь также переговоры о привлечении новых стран к гарантиям безопасности для Украины.

«Готовим участие Украины в международных мероприятиях, в том числе в Генеральной Ассамблее ООН», — добавил президент.

Ранее Зеленский жаловался на то, что со странами Запада тяжело договориться о новых поставках зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.