Зеленский заявил, что не держится за власть и хочет провести выборы

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что хочет провести выборы на Украине. Об этом он заявил в эфире всеукраинского телемарафона, сообщает РИА Новости.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что хочет провести выборы на Украине. Об этом он заявил в эфире всеукраинского телемарафона, сообщает РИА Новости.

Глава государства отметил, что по закону проводить выборы во время военного положения на Украине запрещено. По его словам, это может произойти, если парламент примет соответствующие изменения в закон, Запад выделит на это деньги, а наблюдатели согласятся быть «в окопах».

«Я бы не хотел фантазировать, что мы бы жили без выборов три-пять-семь лет. Я не хочу, чтобы к власти было отношение, что она держится. Я ни за что не держусь. Я бы хотел провести выборы», — подчеркнул Зеленский.