Зеленский заявил, что не держится за власть и хочет провести выборы
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что хочет провести выборы на Украине. Об этом он заявил в эфире всеукраинского телемарафона, сообщает РИА Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что хочет провести выборы на Украине. Об этом он заявил в эфире всеукраинского телемарафона, сообщает
Глава государства отметил, что по закону проводить выборы во время военного положения на Украине запрещено. По его словам, это может произойти, если парламент примет соответствующие изменения в закон, Запад выделит на это деньги, а наблюдатели согласятся быть «в окопах».
«Я бы не хотел фантазировать, что мы бы жили без выборов три-пять-семь лет. Я не хочу, чтобы к власти было отношение, что она держится. Я ни за что не держусь. Я бы хотел провести выборы», — подчеркнул Зеленский.