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Беспилотник ВСУ врезался в жилой дом в Курске
В Курске украинский беспилотник врезался в жилой дом. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале в воскресенье, 27 августа.

В Курске беспилотник ВСУ влетел в жилую многоэтажку. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале в воскресенье, 27 августа.

Это произошло на улице Карла Маркса. На ряде этажей выбило стекла, также от взрывной волны повредились несколько стекол в корпусе инженерного факультета Курского ГАУ.

«Возгораний не произошло, никто из жителей не пострадал. Все оперативные службы работали на месте взрыва. Ущерб сейчас оценивается», — добавил глава региона.

Губернатор пообещал помочь жителям в восстановлении поврежденного имущества.