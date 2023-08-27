Беспилотник ВСУ врезался в жилой дом в Курске
В Курске украинский беспилотник врезался в жилой дом. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале в воскресенье, 27 августа.
В Курске беспилотник ВСУ влетел в жилую многоэтажку. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале в воскресенье, 27 августа.
Это произошло на улице Карла Маркса. На ряде этажей выбило стекла, также от взрывной волны повредились несколько стекол в корпусе инженерного факультета Курского ГАУ.
«Возгораний не произошло, никто из жителей не пострадал. Все оперативные службы работали на месте взрыва. Ущерб сейчас оценивается», — добавил глава региона.
Губернатор пообещал помочь жителям в восстановлении поврежденного имущества.