В ВМС Украины появилась бригада морских беспилотников
В составе военно-морских сил Вооруженных сил Украины работает отдельное подразделение морских беспилотных комплексов. Об этом стало известно в субботу, 26 августа, из сообщения пресс-службы ведомства.
В составе военно-морских сил Вооруженных сил Украины работает отдельное подразделение морских беспилотных комплексов. Об этом стало известно в субботу, 26 августа, из сообщения пресс-службы ведомства, пишут
В публикации в соцсети сообщается, что «президент Украины Владимир Зеленский на мероприятиях, посвященных Дню независимости, вручил боевой флаг 385-й отдельной бригаде морских беспилотных комплексов специального назначения военно-морских сил ВСУ».
Ранее о существовании этого подразделения в публичных заявлениях речь не шла.
Накануне в Минобороны РФ заявили об успешном ударе ВМС России по объекту морского базирования ВСУ.