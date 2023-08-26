В России предложили убрать рекламу, направленную на детей

В Госдуме предложили запретить рекламу, направленную на детскую целевую аудиторию. Законопроект подготовил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, сообщает
По его словам, разработанный законопроект направлен на полный запрет рекламы на телевидении, радио, в средствах массовой информации и интернет-ресурсах, рассчитанной на детскую целевую аудиторию.
Чернышов направил уполномоченному по правам ребенка Марии Львовой-Беловой обращение с просьбой поддержать законопроект. В документе он отметил, что значительная часть рекламного рынка страны сейчас нацелена на детей. Предложенные меры, по мнению депутата, «позволят сформировать более здоровое и эмоционально стабильное поколение, привить ценности разумного потребления и укрепить институт семьи».