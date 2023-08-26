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В России предложили убрать рекламу, направленную на детей
В Госдуме предложили запретить рекламу, направленную на детскую целевую аудиторию. Законопроект подготовил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, сообщает РИА Новости.

В Госдуме предложили запретить рекламу, направленную на детскую целевую аудиторию. Законопроект подготовил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, сообщает РИА Новости.

По его словам, разработанный законопроект направлен на полный запрет рекламы на телевидении, радио, в средствах массовой информации и интернет-ресурсах, рассчитанной на детскую целевую аудиторию.

Чернышов направил уполномоченному по правам ребенка Марии Львовой-Беловой обращение с просьбой поддержать законопроект. В документе он отметил, что значительная часть рекламного рынка страны сейчас нацелена на детей. Предложенные меры, по мнению депутата, «позволят сформировать более здоровое и эмоционально стабильное поколение, привить ценности разумного потребления и укрепить институт семьи».