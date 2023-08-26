Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 26
20°
Вск, 27
22°
Пнд, 28
20°
ЦБ USD 94.71 0.31 26/08
ЦБ EUR 102.26 -0.21 26/08
Нал. USD 94.01 / 95.5 26/08 16:55
Нал. EUR 99 / 95.5 25/08 17:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Погосты по ГОСТам. Почему в Рязани срочно нужно построить два новых кл...
В ближайший год на территории областного центра появятс...
23 августа 17:16
14 056
Новый прокурор области о деле Грекова, отставках в правительстве и сам...
В интервью РЗН. инфо Дмитрий Коданёв поделился впечатле...
22 августа 11:01
5 094
«Китайцы» LIVAN, JETOUR, EXEED: от бюджетного кроссовера до внедорожни...
РЗН. инфо продолжает цикл обзоров китайских автомобилей...
21 августа 12:25
3 838
Как в Рязани 25 лет назад встретили, а потом пережили обвал рубля
25 лет назад, в 1992 году, в России началось обвальное...
17 августа 14:06
7 985
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Силуанов: в 2023 году российская экономика может вырасти на 2,5%
В этом году рост ВВП может превысить 2,5%. Об этом заявил глава Министерства финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу CGTN.

В этом году рост ВВП может превысить 2,5%. Об этом заявил глава Министерства финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу CGTN.

«Если в прошлом году экономика сократилась на 2,1%, то в этом ожидаем восстановление около 2,5%, может быть, выше», — отметил Силуанов.

Он подчеркнул, что в стране принимаются меры, чтобы нивелировать последствия санкций.

По словам министра, Россия отыграет падение, которое произошло в прошлом году.