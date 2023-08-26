Силуанов: в 2023 году российская экономика может вырасти на 2,5%

В этом году рост ВВП может превысить 2,5%. Об этом заявил глава Министерства финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу CGTN.

В этом году рост ВВП может превысить 2,5%. Об этом заявил глава Министерства финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу CGTN .

«Если в прошлом году экономика сократилась на 2,1%, то в этом ожидаем восстановление около 2,5%, может быть, выше», — отметил Силуанов.

Он подчеркнул, что в стране принимаются меры, чтобы нивелировать последствия санкций.

По словам министра, Россия отыграет падение, которое произошло в прошлом году.