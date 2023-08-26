Под Белгородом мужчина погиб во время покоса травы из-за беспилотника
В результате обстрела села Щетиновка Белгородского района погиб мирный житель. Трагедия произошла в субботу, 26 августа. Об этом написал в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
В результате обстрела села Щетиновка Белгородского района погиб мирный житель. Трагедия произошла в субботу, 26 августа. Об этом написал в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Вооруженные силы Украины сбросили с беспилотника взрывное устройство, когда мужчина находился на своем дачном участке и косил траву. Осколочные ранения, полученные в результате взрыва, были несовместимы с жизнью», — говорится в сообщении.
Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего.