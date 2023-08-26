Бастрыкин затребовал доклад по делу о нарушении жилищных прав рязанской сироты

Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу по обращению сироты из Рязанской области о нарушении жилищных прав. Об этом сообщил Информационный центр СК России.

Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу по обращению сироты из Рязанской области о нарушении жилищных прав. Об этом сообщил Информационный центр СК России.

К Бастрыкину в приемную «ВКонтакте» обратилась сирота из Рязанской области. Более 30 лет назад женщине предоставили временное жилье с печным отоплением в доме барачного типа без каких-либо правоустанавливающих документов, где она жила более 20 лет. Здание разрушилось, но до сих пор новым жильем рязанку не обеспечили. Обращения в различные инстанции оказались безрезультатны.

Ранее по поручению Быстрыкина в региональном следственном управлении было возбуждено уголовное дело, расследование продолжается. Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СКР по Рязанской области Владимира Никешкина доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела, о причинах волокиты и о проделанной работе по восстановлению жилищных прав рязанки.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.