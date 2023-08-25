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В Тверской области нашли крыло и шасси самолета Пригожина в трех километрах от места крушения

В Тверской области нашли крыло и шасси самолета Пригожина в трех километрах от места крушения. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, крыло и шасси упавшего самолета достали из реки Ладыженка, неподалеку от железнодорожной станции Куженкино. В нескольких сотнях метров от того места, где обнаружили хвост самолета.

Отмечается, что это подтверждает версию о том, что самолет развалился на части еще в воздухе.

Напомним, авиакатастрофа произошла 23 августа. Погибли 10 человек, среди которых числился Евгений Пригожин. Основной версией случившегося считают теракт.