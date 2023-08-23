В Росавиации сообщили, что Пригожин числился в списке пассажиров упавшего самолета
В Росавиации сообщили, что Пригожин числился в списке пассажиров упавшего самолета. Об этом сообщили в ведомстве в среду, 23 августа.
Самолет летел из Москвы в Санкт-Петербург. Также в ведомстве рассказали, что начали расследование падения самолета в Тверской области.
Также в Telegram-канале «ВЧК-ОГПУ» сообщили, что на борту разбившегося самолета была и правая рука Пригожина.
Напомним, в трагедии погибли 10 человек. Ранее появилось видео крушения самолета.