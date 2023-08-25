Опубликован прогноз погоды в Рязанской области на 26 августа
В Рязанской области 26 августа пройдет небольшой дождь и похолодает до +4 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.
В субботу, 26 августа, ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами пройдет небольшой дождь.
Ветер западный, юго-западный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью +4, +9 градусов, днем +18, +23 градуса.
На территории области местами сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс).