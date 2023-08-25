Рязанский производитель планирует выпускать энергетики под брендом Wagner
Рязанский производитель безалкогольных напитков «Вега» подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака «Вагнер» (Wagner). Об этом пишут «
В случае одобрения компания сможет выпускать безалкогольные напитки, пиво и мясные закуски под этим брендом.
Представитель «Веги» уточнил, что фирма планирует производить лимонады и энергетики.
Отмечается, что название обусловлено личной симпатией владельца компании Владимира Королева к творчеству композитора Рихарда Вагнера.