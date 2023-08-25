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Путин поручил рассмотреть возможность упростить трудоустройство несовершеннолетних

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность упростить трудоустройство несовершеннолетних. Об этом сообщило ТАСС.

«Рассмотреть вопросы о реализации мероприятий, направленных на содействие занятости и стимулирование к трудоустройству (в том числе для выполнения временных работ) граждан в возрасте от 14 до 24 лет, обучающихся по очной форме обучения по образовательным программам среднего общего образования, среднего профессионального образования и высшего образования, включая предоставление льгот работодателям при приеме на работу таких граждан и упрощение приема на работу граждан в возрасте до 18 лет», — говорится в одном из пунктов перечня поручений.

Поручение дано правительству России совместно с Агентством стратегических инициатив.

Помимо этого, необходимо предложить варианты, как снять ограничения на трудоустройство учащихся в вузах и колледжах на производства высокотехнологичной продукции. Сделать это требуется в срок до 15 октября.