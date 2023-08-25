Премьер Польши заявил, что в стране стали сильнее опасаться «Вагнера» после смерти Пригожина
Премьер Польши заявил, что в стране стали сильнее опасаться «Вагнера» после смерти Пригожина. Об этом заявил премьер-министра Польши Матеуш Моравецкий.
По его словам, группа «Вагнера» «еще сильнее чем раньше, или как минимум в такой же степени, как раньше, будет использована в качестве инструмента провокаций, шантажа, атак в рамках нарушения политики безопасности и дестабилизации стран, граничащих с Россией и Белоруссией.