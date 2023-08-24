В Рязанской области второй раз за сутки простились с погибшим на СВО мобилизованным

В Шацком районе простились с погибшим в ходе СВО мобилизованным Михаилом Гусевым. Об этом сообщили в райадминистрации.

В 2002 году Гусев окончил девять классов Каверинской средней школы и продолжил обучение в Шацком техникуме механизации.

27 октября 2022 года его мобилизовали. Воевал в составе войсковой части 11180 водителем-радиотелефонистом первого зенитного взвода зенитной артиллерийской батареи. 12 августа 2023 года Гусев погиб в районе села Виноградово Херсонской области.

У него остался сын. Также Гусева посмертно наградили Орденом мужества.

Церемония прошла в селе Каверино.

С погибшим простились родные, близкие, друзья и односельчане военнослужащего, а также глава администрации Шацкого района Александр Нечушкин, заместитель главы по соцвопросам Ольга Киселева и представитель областного правительства, первый замминистра природопользования Рязанской области Александр Акимов.

Ранее стало известно, что в Сасовском районе похоронили Дениса Муминова, погибшего в ходе спецоперации.