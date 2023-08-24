Один из погибших в самолете Пригожина учился в Рязанской области

Жена одного из погибших в авиакатастрофе 23 августа в Тверской области рассказала о своем муже. Об этом сообщает RT.

По словам жены Алексея Левшина Светланы, ее муж был опытным пилотом. Образование получил в Сасовском летном училище гражданской авиации и Петербургской академии гражданской авиации. Начинал свою карьеру с полетов на многоцелевом L-410, потом летал на Ан-2.

Супруга пояснила, что о трагедии узнала из сообщений СМИ. При этом смерть мужа ей официально не подтвердили.

Напомним, что в самолете было десять человек, три из которых — члены экипажа.