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Лавров: Россия не видит готовности Запада выполнить условия по зерновой сделке

Россия не видит готовности Запада выполнить условия по зерновой сделке. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

По его совам, Россию многократно «кормили» обещаниями не только по зерновой сделке, однако они никогда не выполнялись.

Лавров рассказал, что Запад вместо действий призывает Россию поддержать предложения ООН, которые неоднократно заключались в том, чтобы Россия не отзывать согласие на украинскую часть пакетных договоренностей, а в обмен на это Запад только «начнет разговор», к примеру, о возврате Россельхозбанка в систему SWIFT.

Напомним, Россия вышла из зерновой сделки в июле.