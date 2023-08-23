Зеленский заявил, что выборы в США повлияют на поддержку Киева
Зеленский заявил, что выборы президента в США повлияют на поддержку Киева.
Зеленский заявил, что выборы президента в США повлияют на поддержку Киева. Об этом сообщило РИА Новости.
«У вас (в США) будет очень сложный год, год выборов. Это безусловно будет иметь влияние на поддержку Украины, это может повлиять как позитивно, так и негативно. Мы со своей стороны будем делать всё, чтобы поддержка США не уменьшалась», — приводит агентство слова президента Украины.