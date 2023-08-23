Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 23
21°
Чтв, 24
18°
Птн, 25
20°
ЦБ USD 94.44 0.32 24/08
ЦБ EUR 102.25 -0.5 24/08
Нал. USD 92.15 / 96 23/08 15:05
Нал. EUR 99.01 / 101.98 23/08 18:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Погосты по ГОСТам. Почему в Рязани срочно нужно построить два новых кл...
В ближайший год на территории областного центра появятс...
1 час назад
374
Новый прокурор области о деле Грекова, отставках в правительстве и сам...
В интервью РЗН. инфо Дмитрий Коданёв поделился впечатле...
Вчера 11:01
2 704
«Китайцы» LIVAN, JETOUR, EXEED: от бюджетного кроссовера до внедорожни...
РЗН. инфо продолжает цикл обзоров китайских автомобилей...
21 августа 12:25
1 936
Как в Рязани 25 лет назад встретили, а потом пережили обвал рубля
25 лет назад, в 1992 году, в России началось обвальное...
17 августа 14:06
6 187
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Депутат Рязанской областной думы Максим Мустафин проведёт личный прием граждан

Депутат Рязанской областной думы Максим Мустафин проведет личный прием граждан.

Встреча с рязанцами состоится в пятницу, 25 августа. Политик ответит на вопросы с 16:00 до 19:00. Мероприятие пройдет в приемной ЛДПР по адресу: улица Полетаева, дом № 29а (здание «Видикон»). Встретиться с депутатом особенно удобно будет жителям микрорайонов Горроща и Южный поселок.

Просьба посетителям — если речь пойдет о спорных вопросах, которые необходимо подкрепить документально, возьмите с собой копии бумаг и паспорт. Помимо этого, организаторы советуют заранее составить обращение в письменной форме.

По всем вопросам можно обращаться по телефону: 8 (4912) 777-306. Напоминаем, что в центральной приемной ЛДПР в Рязани на Первомайском проспекте в Рязани, дом № 3, прием граждан ведётся каждый четверг с 15:00 до 18:00.

Оплачено за счет средств избирательного фонда избирательного объединения «Рязанское региональное отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России»