Депутат Рязанской областной думы Максим Мустафин проведёт личный прием граждан

Депутат Рязанской областной думы Максим Мустафин проведет личный прием граждан.

Встреча с рязанцами состоится в пятницу, 25 августа. Политик ответит на вопросы с 16:00 до 19:00. Мероприятие пройдет в приемной ЛДПР по адресу: улица Полетаева, дом № 29а (здание «Видикон»). Встретиться с депутатом особенно удобно будет жителям микрорайонов Горроща и Южный поселок.

Просьба посетителям — если речь пойдет о спорных вопросах, которые необходимо подкрепить документально, возьмите с собой копии бумаг и паспорт. Помимо этого, организаторы советуют заранее составить обращение в письменной форме.

По всем вопросам можно обращаться по телефону: 8 (4912) 777-306. Напоминаем, что в центральной приемной ЛДПР в Рязани на Первомайском проспекте в Рязани, дом № 3, прием граждан ведётся каждый четверг с 15:00 до 18:00.

Оплачено за счет средств избирательного фонда избирательного объединения «Рязанское региональное отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России»