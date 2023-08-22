В Рязанской области 13-летний мальчик попал в реанимацию после ДТП
В Спасском районе 21 августа на трассе М5 произошло ДТП. Об этом сообщается в Telegram-канале «Рязань».
Происшествие случилось в селе Заречье. Фура столкнулась с «Окой» и скрылась.
В результате 13-летний пассажир легковушки получил переломы ребра, ключицы и разрыв легкого. Его госпитализировали.
«Сегодня из реанимации перевели в общую палату. Спасибо жив, будем надеяться на лучшее. Может кто-то случайно ехал мимо, и фура попала под регистратор. Белая башка, красная фура (рама, вроде бы, синяя). Если есть очевидцы, откликнитесь», — просит участник аварии.