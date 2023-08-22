В Госдуме предложили указывать идентификационные номера курьеров на их сумках

По словам автора инициативы, это необходимо для борьбы с работниками, которые агрессивно водят электросамокаты.

В Госдуме предложили указывать идентификационные номера курьеров на их сумках. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на вице-спикера Владислава Даванкова.

Депутат подчеркнул, что люди ценят ежедневный труд курьеров, но вместе с тем некоторые из них доставляют неудобства прохожим и водителям, когда пользуются электросамокатами.

«Чтобы снизить недовольство в отношении курьеров и повысить их культуру вождения, предлагаю вам указывать идентификационные номера курьеров на термосумках. Для удобства граждан такие номера должны располагаться на задней части сумки курьера и быть легко читаемыми с расстояния не менее 20 м. Это позволит людям жаловаться в техподдержку на агрессивное вождение, а компании — принимать меры в отношении неосторожных водителей самокатов», — пояснил агентству вице-спикер Госдумы.

Он считает, что такая мера повысит надежность сервисов доставки и привлечь новых клиентов, так как многие люди будут предпочитать компании, которые активно борются с агрессивным вождением и готовы принимать меры для предотвращения нарушений.