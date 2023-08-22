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Украинские власти запретили иностранным журналистам находиться на линии фронта

Украинские власти запретили иностранным журналистам находиться на линии фронта. Об этом сообщает швейцарское издание Le Temps.

По данным издания, исключение составляют корреспонденты, которые имеют письменное разрешение от главкома ВСУ Валерия Залужного.

Отмечается, что директива об ограничении доступа на передовую вступила в силу без предварительных предупреждений.

В издании предположили, что такие меры связаны в том числе с высоким уровнем потерь среди личного состава ВСУ.