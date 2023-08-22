Патрушев: США бесцеремонно приближают к границам России военную инфраструктуру
Секретарь Совбеза Николай Патрушев заявил, что США бесцеремонно приближают к российским границам свою военную инфраструктуру в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Секретарь Совбеза Николай Патрушев заявил, что США бесцеремонно приближают к российским границам свою военную инфраструктуру в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом
По словам Патрушева, Вашингтон преследует цель сохранения мнимой гегемонии США и тем самым провоцирует нестабильность в АТР.
«Бесцеремонно расширяют военную инфраструктуру, приближая её к границам России и Китая, образовали военный союз AUKUS, рассматривают возможность поставок оружия Тайваню и создания нового союза «тихоокеанской четвёрки», — цитирует Патрушева агентство.