В Рязани Кремлевский сквер планируют благоустроить до конца ноября. Тендер на выполнение работ появился на сайте госзакупок.
Управление благоустройства города выделило 250 млн рублей. Подрядчик демонтирует асфальт, существующую тротуарную плитку, арт-объекты, памятники, детскую площадку, биотуалеты, рекламные стенды, фонари и торговые павильоны, повалит деревья, спилит ветви, выкорчевает 21 пень.
Кроме того, подрядчик отреставрирует триумфальную арку, входные группы Епархии, площади и забор, положит гранитные плиты и брусчатку из гранита на дорожках, посеет три вида газона, посадит деревья и кустарники, установит автоматический полив газона, установит освещение, две качели, 30 скамеек, 15 урн, две детские площадки, а также светодинамический фонтан за 1,7 миллиона рублей.
Работы по благоустройству завершат к 30 ноября. Напомним, региональное правительство и администрация города обещали начать благоустройство в начале лета. Позже стало известно, что аукцион на реконструкцию объявят только в августе.