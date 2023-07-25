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Аукцион на реконструкцию Кремлевского сквера объявят в августе

В августе объявят аукцион на выполнение работ в Кремлевском сквере. Об этом исполняющий обязанности Виталий Артемов сообщил на заседании правительства во вторник, 25 июля.

Исполняющий обязанности министра ТЭК и ЖКХ Рязанской области рассказал, что регион уже получил деньги на благоустройство Кремлевского сквера 200 миллионов рублей из резервного фонда России и 44,7 миллионов рублей выделено из областного бюджета.

Виталий Артемов отметил, что на этой неделе госэкспертиза выдаст положительное заключение по проекту, сами деньги передадут в мэрию в начале августа и сразу же они объявят тендер на выполнение работ.

Губернатор региона подчеркнул, что до конца года нужно успеть использовать все федеральные средства.

Напомним, региональное правительство и администрация города обещали начать благоустройство в начале лета.