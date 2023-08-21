Рязанцы предложили мэрии воссоздать оптический клон разрушенного Воскресенского храма вместо установки стел на площади Свободы

Рязанцы предложили мэрии воссоздать оптический клон разрушенного Воскресенского храма вместо установки стел на площади Свободы. Открытое обращение к и.о. мэра Виталию Артемову написал рязанский активист Михаил Кузнецов на своей странице «Вконтакте».

По его словам, Рязань никогда не награждали ни одним из орденов, которые хотят разместить на стеле. А история города не может ограничиваться только советским периодом.

«Многие известные представители общественности предложили свои варианты благоустройства площади Свободы, так Митрополит Рязанский и Михайловский Марк высказал мысль о необходимости установки на площади поклонного креста, главный редактор газеты „Благовест“ Ирина Евсина рекомендовала рассмотреть возможность постройки там часовни, а известный рязанский краевед Александр Дударев предложил очень интересный вариант — воссоздать на площади Свободы Воскресенский храм в виде оптического клона, подобный вариант также недавно предложили реализовать в Санкт-Петербурге», — написал Кузнецов.

Мужчина считает, что мэрии нужно прислушаться к мнениям представителей общественности и выбрать вариант, который не выглядел бы кощунственным и куда более соответствовал бы истории данного места.

«Поэтому считаю необходимым предложить вновь вернуться к рассмотрению вариантов благоустройства площади Свободы уже с учетом мнения рязанцев и соблюдением всех предусмотренных законом предписаний», — отметил Кузнецов.