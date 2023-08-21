Рязанцы предложили мэрии воссоздать оптический клон разрушенного Воскресенского храма вместо установки стел на площади Свободы. Открытое обращение к и.о. мэра Виталию Артемову написал рязанский активист Михаил Кузнецов на своей странице «Вконтакте».
По его словам, Рязань никогда не награждали ни одним из орденов, которые хотят разместить на стеле. А история города не может ограничиваться только советским периодом.
«Многие известные представители общественности предложили свои варианты благоустройства площади Свободы, так Митрополит Рязанский и Михайловский Марк высказал мысль о необходимости установки на площади поклонного креста, главный редактор газеты „Благовест“ Ирина Евсина рекомендовала рассмотреть возможность постройки там часовни, а известный рязанский краевед Александр Дударев предложил очень интересный вариант — воссоздать на площади Свободы Воскресенский храм в виде оптического клона, подобный вариант также недавно предложили реализовать в Санкт-Петербурге», — написал Кузнецов.
Мужчина считает, что мэрии нужно прислушаться к мнениям представителей общественности и выбрать вариант, который не выглядел бы кощунственным и куда более соответствовал бы истории данного места.
«Поэтому считаю необходимым предложить вновь вернуться к рассмотрению вариантов благоустройства площади Свободы уже с учетом мнения рязанцев и соблюдением всех предусмотренных законом предписаний», — отметил Кузнецов.