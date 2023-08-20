Зеленский заявил о готовности обменять Белгород на членство в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов отдать России Белгород в обмен на членство в НАТО. Об этом он сообщил на пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов отдать России Белгород в обмен на членство в НАТО. Об этом он сообщил на пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Трансляцию провел украинский телеканал «Рада».

"Украина готова «обменять» членство в НАТО на Белгород", — заявил Зеленский.

Так президент Украины отреагировал на слова начальника штаба НАТО Стиана Йенсена о том, что Украина могла бы отдать часть своих территорий России в обмен на членство в альянсе.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг уточнил, что альянс будет поддерживать Украину, пока она не победит в конфликте с Россией.