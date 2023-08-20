Роскосмос: станция «Луна-25» потерпела крушение
Автоматическая станция «Луна-25» перешла на нерасчетную орбиту, столкнулась с Луной и прекратила существование. Об этом сообщила пресс-служба «Роскосмоса».
Автоматическая станция «Луна-25» перешла на нерасчетную орбиту, столкнулась с Луной и прекратила существование. Об этом сообщила пресс-служба «Роскосмоса».
"По результатам предварительного анализа, в связи с отклонением фактических параметров импульса от расчетных КА «Луна-25″ перешел на нерасчетную орбиту и прекратил свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны», — говорится в сообщении.
Первую за почти 50 лет отечественную лунную станцию создали в Научно-производственном объединении имени Лавочкина. 11 августа ракета «Союз 2.1б» с «Луной-25» стартовала с космодрома Восточный. Целью миссии называлось исследование грунта Луны на наличие льда. Планировалось, что 21 августа станция сядет на Луне в районе Южного полюса.