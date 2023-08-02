В Рязанском районе пропал 68-летний Николай Ерохин

В Рязанском районе 2 августа пропал 68-летний житель села Льгово Николай Васильевич Ерохин. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Мещера».

Рост мужчины — 187 сантиметров. Телосложение — крепкое. Волосы — седые короткие. Глаза — голубые.

Он был одет в футболку терракотового цвета, темные спортивные штаны, светлые мокасины, на голове была светло-серая кепка.

Отмечается, что мужчина может нуждаться в медицинской помощи.

Поисковики просят тех, кто располагает информацией о местонахождении человека, звонить по номерам: