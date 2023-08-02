NYT: ВСУ возвратится к прежней тактике наступления

ВСУ возвращаются к прежней тактике контрнаступления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The New York Times.

Журналисты пишут, что украинцы, получившие подготовку в западных странах, терялись на поле боя. Они не могли продвигаться в условиях минных заграждений и откладывали наступление, теряя тактическое преимущество. Это «вызывает вопросы о качестве подготовки украинцев» западными странами.

В то же время США и их союзники считают, что украинская тактика слишком затратная по расходу боеприпасов. Это может привести к истощению запасов вооружения ВСУ.

Тем не менее украинские войска сейчас возвращаются к старой тактике и концентрируются «на изматывании российских сил ударами артиллерии и ракет большой дальности».

Ранее сообщалось, что в июле 2023 года у ВСУ погибло 20 824 военных. Также они лишились 2227 единиц разного оружия.

Кроме этого, СМИ писали, что сторонники Киева разочарованы отсутствием у ВСУ прорывов в контрнаступлении.