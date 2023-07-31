Шойгу: ВСУ потеряли в июле около 21 тысячи военных
Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал об украинских потерях за июль. Информация об этом размещена в Telegram-канале минобороны.
За месяц у ВСУ погибли 20 824 человека. Также они потеряли 2 227 единиц разного оружия, в том числе:
- 50 самоходных артиллерийских установок из Великобритании, США, Германии, Франции и Польши;
- 40 американских артиллерийских систем М777;
- 11 американских БМП Bradley;
- десять танков Leopard.
Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил о том, что за прошедшую неделю ВСУ потеряли 3,3 тысячи человек и более ста единиц техники.