Шойгу: ВСУ потеряли в июле около 21 тысячи военных

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал об украинских потерях за июль. Информация об этом размещена в Telegram-канале минобороны.

За месяц у ВСУ погибли 20 824 человека. Также они потеряли 2 227 единиц разного оружия, в том числе:

50 самоходных артиллерийских установок из Великобритании, США, Германии, Франции и Польши;

40 американских артиллерийских систем М777;

11 американских БМП Bradley;

десять танков Leopard.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил о том, что за прошедшую неделю ВСУ потеряли 3,3 тысячи человек и более ста единиц техники.