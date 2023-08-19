Многодетного отца из Касимова обвинили в повторной дискредитации армии
Мужчина опубликовал анекдот во «ВКонтакте» про Херсон.
Отца четырех малолетних детей из Касимова Василия Большакова обвинили в повторной дискредитации армии.
Как пишетTelegram-канал BRIEF, мужчина опубликовал анекдот во «ВКонтакте» про Херсон. Также ему вменили 12 критических замечаний в той же соцсети под записью о российских солдатах, участвующих в СВО.
В июле 2022 года Большакова оштрафовали на 30 тысяч рублей из-за комментариев во «ВКонтакте».
Теперь мужчине грозит до трех лет реального лишения свободы.