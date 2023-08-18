В Госдуме прокомментировали слухи о возобновлении мобилизации
В Госдуме прокомментировали информацию о том, что возобновление мобилизации запланировано на 25 сентября. Об этом сообщил портал
Как сообщил член оборонного комитета нижней палаты парламента Виктор Соболев, информация не соответствует действительности.
«Никакой мобилизации ожидать не следует. Сейчас продолжается плановый набор на контрактную службу. И проводится он на добровольной основе, для увеличения численности нашей армии. А информация про „старт мобилизации“ 25 сентября, это 100% вброс», — сказал парламентарий.