Филиппо: Запад сделал все, чтобы конфликт на Украине затянулся и стал глобальным

По словам французского политика Флориана Филиппо, Запад сделал все, чтобы украинский конфликт затянулся и стал глобальным.

Запад сделал все, чтобы украинский конфликт затянулся и стал глобальным. Об этом сообщило издание «RT на русском» со ссылкой на соцсети французского политика Флориана Филиппо.

«Они с самого начала делали абсолютно всё, чтобы этот конфликт затянулся и приобрёл всеобщий характер», — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди соответствующих действий Запада политик назвал отправку Киеву оружия, миллиардов евро, а также отказ от мирных переговоров.