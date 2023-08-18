Филиппо: Запад сделал все, чтобы конфликт на Украине затянулся и стал глобальным
По словам французского политика Флориана Филиппо, Запад сделал все, чтобы украинский конфликт затянулся и стал глобальным.
Запад сделал все, чтобы украинский конфликт затянулся и стал глобальным. Об этом
«Они с самого начала делали абсолютно всё, чтобы этот конфликт затянулся и приобрёл всеобщий характер», — говорится в сообщении.
Отмечается, что среди соответствующих действий Запада политик назвал отправку Киеву оружия, миллиардов евро, а также отказ от мирных переговоров.