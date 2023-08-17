«Сбербанк» повысил ставки по ипотеке до 12%
«Сбербанк» повысил ставки по ипотеке. Об этом 17 августа сообщает «Интерфакс».
Максимальная ставка составляет 12% (ранее была 10%). На такие условия могут рассчитывать клиенты, которые открывают вклады линейки «Лучший процент» на три года и увеличивают баланс срочных рублевых вкладов.
Отмечается, что доходность линеек «СберВклад» и «Управляй» также выросла.
Ранее сообщалось, что недавнее повышение Центробанком ключевой ставки до 12% напрямую повлияет на состояние рынка недвижимости.