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Эксперт рассказал, как рост ключевой ставки Центробанка скажется на региональном рынке недвижимости

Недавнее повышение Центробанком ключевой ставки напрямую повлияет на состояние рынка недвижимости.

Большинство аналитиков сходятся во мнении, что это неизбежно приведет к росту процентных ставок по ипотечным программам и повлияет на покупательские возможности населения.

«Те, у кого уже одобрен ипотечный кредит, торопятся его реализовать. Те, кто хотел, но не начинал покупку квартиры, обрывает мессенджеры риелторам, надеются оформить ипотеку по прежним ставкам. Уже сутки как сотрудники работают на новых скоростях. Рекомендуем тем, у кого есть предварительное одобрение ипотеки на рынке вторичной недвижимости искать квартиру и проводить сделку», — рассказал РЗН. инфо генеральный директор «Центрального агентства недвижимости Андрей Некрасов.

Такая срочность объясняется тем, что банки обычно сокращают срок действия такого одобрения.

Эксперт прогнозирует некоторое сокращение спроса на вторичное жилье, но оно будет не столь ощутимым, как весной 2022 года, когда ключевая ставка равнялась 20%. Некрасов рекомендует покупателям, уже имеющим одобренные ипотечные заявки, выходить на сделку до 31 августа. Продавцам — держаться выбранной стратегии и не замораживать продажу. Цены на квартиры могут замереть — ввиду резкого снижения покупательского спроса.

На взгляд нашего собеседника, на первичном рынке спад спроса будет незначительным, так как его главным драйвером служат льготные ипотечные программы, которые не зависят от ключевой ставки.

Напомним, 14 августа Центральный банк России повысил ключевую ставку до 12 процентов